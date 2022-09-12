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Происшествия12 сентября 2022 11:51

Саратовский полицейский продавал данные о смерти граждан

Суд вынес приговор злоумышленнику
Наталия Калинина

Саратовский полицейский продавал данные о смерти граждан в похоронное бюро. За это нарушение он предстал перед судом. Пресс-служба Ленинского районного суда обнародовала приговор.

Выяснилось, что полицейский за взятки предоставлял представителю похоронного бюро информацию о смертях граждан. Подсудимый признал свою вину.

В итоге злоумышленнику присудили штраф в размере 500 тысяч рублей, также лишили права занимать должности на госслужбе на 3 года. Прокурор подал апелляционное представление, ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

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