Саратовский полицейский продавал данные о смерти граждан в похоронное бюро. За это нарушение он предстал перед судом. Пресс-служба Ленинского районного суда обнародовала приговор.

Выяснилось, что полицейский за взятки предоставлял представителю похоронного бюро информацию о смертях граждан. Подсудимый признал свою вину.

В итоге злоумышленнику присудили штраф в размере 500 тысяч рублей, также лишили права занимать должности на госслужбе на 3 года. Прокурор подал апелляционное представление, ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

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