В Саратовской области на 1,2 процента упал потребительский спрос

Показатели благополучия снизились
По сравнению с предыдущим годом в Саратовской области за январь-июль 2022 на 1,2 процента упал потребительский спрос. По этому параметру регион оказался на 42 месте из 85 субъектов федерации.
Показатели опубликованы с учетом инфляции. Такие данные в своем рейтинге публикуют РИА-Новости. Лидером рейтинга стала Новосибирская область, а Адыгея в аутсайдерах.
В среднем по России потребительская способность снизилась на 2,2 процента.
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