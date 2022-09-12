В Саратовской области на 1,2 процента упал потребительский спрос

Показатели благополучия снизились

По сравнению с предыдущим годом в Саратовской области за январь-июль 2022 на 1,2 процента упал потребительский спрос. По этому параметру регион оказался на 42 месте из 85 субъектов федерации.

Показатели опубликованы с учетом инфляции. Такие данные в своем рейтинге публикуют РИА-Новости. Лидером рейтинга стала Новосибирская область, а Адыгея в аутсайдерах.

В среднем по России потребительская способность снизилась на 2,2 процента.

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