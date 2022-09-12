Выборы в Саратовской области признали состоявшимися

фото: Наталия Калинина
В Саратовской области объявлены предварительные результаты выборов губернатора и регионального парламента. Их представила на брифинге руководитель облизбиркома Ирина Романова.
Романова рассказала, что в областной думе замещалось 40 депутатских мандатов. Всего проголосовал 978 791 избиратель (или 53,6 процентов). Выборы признаны состоявшимися. Контролировали процесс около 9 тысяч наблюдателей. Обработано на 12:00 99,7% протоколов.
На выборах губернатора Саратовской области лидирует Роман Бусаргин, его поддержали 72,47% избирателей.
Второе место занимает Ольга Алимова, за нее проголосовали 14,24% голосов.
Замыкает тройку лидеров Артем Чеботарев - 5,73% голосов.
Четвертое и пятое места у Дмитрия Пьяных – 4,52% голосов и Александра Ванцова - 2,12% голосов соответственно.
Результаты парламентских выборов по восьми округам:
у «Единой России» - 60,25 процента голосов,
у КПРФ - 14,50 процента голосов,
у ЛДПР - 9,32 процента голосов,
у «Справедливой России - За правду» - 6,79 процента голосов,
у партии «Новые люди» - 3,57 процента голосов,
у «Коммунистов России» - 2,94 процента голосов,
у партии «Родина» - 1,61 процента голосов.
По одномандатным округам по 30 округам голоса за победителей распределились так: ЕР - 22 человека, КПРФ – 4, ЛДПР - 1 «Справедливая Россия – За правду» – 1, «Родина» -1, «Новые люди» – 1.
За 3 дня в облизбирком поступило 43 жалобы. Все они рассмотрены. Нарушения подтвердились только по двум – это нарушения персональных данных. По области рассмотрены 122 жалобы, 21 нашла подтверждение. Были инциденты с представителями и доверенными лицами. Отстранены от работы 5 членов УИК.
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