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Саратовец в страхе лишиться водительских прав заплатил долг по алиментам. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Как сообщает ведомство, 41-летний житель Марксовского района проигнорировал решение суда и не платил алименты длительный срок, в результате чего сумма долга превысила 90 тысяч рублей. Судебные приставы ограничили должника в выезде за пределы РФ, арестовали его счета, но реакции не последовало.

После этого мужчине было вручено постановление об ограничении в праве управления транспортным средством. Перспектива стать пешеходом оказала на гражданина воздействие, и и он оплатил долг.

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