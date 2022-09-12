Балаковские спасатели освободили ребенка из запертой квартиры, об этом сообщает областная служба спасения.

Вскрывать дверь квартиры пришлось в доме №5 по улице Минской. Хозяйка ненадолго вышла в магазин, а ее полуторогодовалый сын запер дверь изнутри на щеколду. Взлом проводился спасателями с помощью специнструмента, в присутствии полиции и с разрешения хозяйки квартиры.

Ребенок провел взаперти около часа, не плакал, вел себя активно, бегал и раскидывал игрушки.

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