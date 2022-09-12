фото: архив КП
Нападение собаки на 15-летнюю девушку в Саратове заинтересовало следователей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным ведомства, 8 сентября, примерно в 17:30 у дома № 24 по Павлодарскому проезду бродячая собака укусила 15-летнюю девушку за лицо. Девушке потребовалась госпитализация.
Следственным отделом по Кировскому району города Саратова по данному факту организована доследственная проверка.
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