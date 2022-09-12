фото: архив КП
13 сентября в центре Саратова не будет работать светофор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В связи с проведением плановых работ по модернизации завтра, 13 сентября, с 06:00 до 15:00 не будет работать светофор на пересечении ул. Ст. Разина и ул. Слонова.
— Необходимо соблюдать правила дорожного движения, ориентирование потока автотранспортных средств идет по знакам приоритета, - сообщают в городской администрации.
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