В Саратове выбрали топ-3 домов, дворов и улиц, о результатах ежегодного конкурса сообщает городская администрация.

Комиссией конкурса были выбраны следующие объекты:

В номинации «Лучший дом»:

1 место - 3-й Московский проезд 16А, Ленинский район;

2 место - 2-я Садовая улица 28/34, Октябрьский район;

3 место: - улица Пугачева 72, Фрунзенский район;

В номинации «Лучший двор»:

1 место - улица Лисина С.П. 16А, Кировский район;

2 место - Московское шоссе 16Б, Ленинский район;

3 место - улица Пугачева 72, Фрунзенский район;

В номинации «Лучшая улица»:

1 место - Новая Набережная Космонавтов, Октябрьский район;

2 место - Набережная Космонавтов, Волжский район;

3 место - улица Рахова, Кировский район и проспект Петра Столыпина, Фрунзенский район.

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