В Саратове выбрали топ-3 домов, дворов и улиц, о результатах ежегодного конкурса сообщает городская администрация.
Комиссией конкурса были выбраны следующие объекты:
В номинации «Лучший дом»:
1 место - 3-й Московский проезд 16А, Ленинский район;
2 место - 2-я Садовая улица 28/34, Октябрьский район;
3 место: - улица Пугачева 72, Фрунзенский район;
В номинации «Лучший двор»:
1 место - улица Лисина С.П. 16А, Кировский район;
2 место - Московское шоссе 16Б, Ленинский район;
3 место - улица Пугачева 72, Фрунзенский район;
В номинации «Лучшая улица»:
1 место - Новая Набережная Космонавтов, Октябрьский район;
2 место - Набережная Космонавтов, Волжский район;
3 место - улица Рахова, Кировский район и проспект Петра Столыпина, Фрунзенский район.
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