Роман Бусаргин проанонсировал следующую прямую линию с жителями Саратовской области

Сегодня, 12 сентября, лидирующий на губернаторских выборах в Саратовской области Роман Бусаргин проанонсировал следующую прямую линию с жителями региона. Он поделился планами в размещенном в его Telegram-канале поствыборном обращении к гражданам.

Бусаргин поблагодарил избирателей за оказанное доверие и пообещал продолжить упорную работу по всем обозначенным ранее направлениям. Также он особо выделил важность деятельности в районах – врио главы региона заверил в том, что и по этой части продолжится активная работа.

В том числе Бусаргин отметил положительный результат прошлой прямой линии, на которой саратовцы могли задать вопросы и попросить помощи в решении проблем. Следующий такой «приём» назначили на октябрь, точной даты пока нет.

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