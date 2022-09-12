фото: архив КП

Жительница Заводского района доверилась мошенникам и лишилась 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По данным ведомства, злоумышленники использовали одну из самых распространенных схем - неизвестный представился сотрудником Центробанка и сообщил, что по карте женщины зафиксированы подозрительные операции.

Для того, чтобы мошенники не завладели денежными средствами, звонивший предложил оформить кредиты, а заемные средства положить на безопасный счет. Женщина оформила два кредита и через банкоматы перевела на счета, номера которых ей продиктовал незнакомец.

Сумма ущерба составила 691 тысячу рублей

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