Волонтерство на объектах культурного наследия обсудят на радио «КП-Саратов»
Сегодня, 12 сентября, в 12:03 в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Саратов» расскажут о волонтерстве на объектах культурного наследия. «Гости в студии»: координатор саратовского филиала движения «Том Сойер фест» Александр Ермишин и основатель проекта «Саратовская фототропа» Максим Музалевский.
- Том Сойер фест — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество, - говорится в официальном сообществе движения.
В эфире подробно обсудим, как выглядит волонтерство на ОКН, с какими трудностями приходится сталкиваться общественникам и также поговорим о работе «томсойерцев» в Доме со львом. Подробнее о последнем читайте в нашем материале.
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