Волонтерство на объектах культурного наследия обсудят на радио «КП-Саратов»

Сегодня, 12 сентября, в 12:03 в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Саратов» расскажут о волонтерстве на объектах культурного наследия. «Гости в студии»: координатор саратовского филиала движения «Том Сойер фест» Александр Ермишин и основатель проекта «Саратовская фототропа» Максим Музалевский.

- Том Сойер фест — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество, - говорится в официальном сообществе движения.

В эфире подробно обсудим, как выглядит волонтерство на ОКН, с какими трудностями приходится сталкиваться общественникам и также поговорим о работе «томсойерцев» в Доме со львом. Подробнее о последнем читайте в нашем материале.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.