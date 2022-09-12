Фото: Павел Малков
Уроженец Саратова Павел Малков стал губернатором Рязанской области, сообщает избирательная комиссия региона.
Пост ВРИО губернатора Рязанской области Павел Малков занимал с мая этого года. Теперь статус главы региона закреплен за ним результатами голосования, где он набрал 84,55% голосов.
Малков родился и вырос в Саратове, окончил СГТУ. Ранее работал в правительстве Саратовской области, руководил Росстатом.
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