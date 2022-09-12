Обращение Бусаргина

Роман Бусаргин поблагодарил саратовцев за доверие. Соответствующее обращение появилось в его телеграм-канале.

— Дорогие земляки!

Спасибо вам за поддержку и оказанное доверие. Для меня это огромная честь и очень большая ответственность. Нам предстоит с вами очень многое сделать. Сделать так, чтобы регион динамично развивался, чтобы в нем было комфортно и удобно жить, чтобы люди отсюда не хотели уезжать и возвращались. Уверен, что с вашей поддержкой это должно получиться.

Мы продолжим работу по районам. Считаю правильным, когда общение происходит на территории. Мы начали с вами практику проведения прямых линий. Считаю нужным эту работу тоже продолжить. Уже в октябре мы проведем очередную прямую линию, потому что это позволяет решать оперативно очень многие вопросы.

Еще раз спасибо вам за поддержку! — заявил Бусаргин.

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