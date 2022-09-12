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Николай Панков поздравил Романа Бусаргина с победой на выборах губернатора, о чем рассказал сегодня, 12 сентября, в рамках пресс-конференции в Саратовском региональном отделении партии Единая Россия по итогам выборов губернатора и депутатов облдумы.

- Совместно будем решать вопросы жителей, развивать регион, - заявил Панков.

Напомним, за Бусаргина свой голос отдали 72,47 процента избирателей.

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