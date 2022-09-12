Николай Панков: выборы были открыты и легитимны

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Сегодня, 12 сентября, в Саратовском региональном отделении партии Единая Россия прошла пресс-конференция по итогам выборов губернатора и депутатов облдумы.

По заявлению Николая Панкова, выборы прошли конкурентно и открыто. От «ЕР» на УИКах работало более 5 тысяч наблюдателей. Результаты КОИБов можно сравнить с результатами по кандидатам. Все будет прекрасно видно, выборы были конкурентными, конкурс на место в областную думу составил 8 человек на мандат.

Больших нарушений на выборах не было. Зафиксировано их в разы меньше, чем на предыдущих выборах. По итогам 73 процента мандатов в Саратовской облдуме теперь от партии «Единая Россия».

- Все парламентские партии прошли в думу, все признали результаты. Сегодня каждый кандидат уже отправился в свой округ, где благодарит жителей и преступил к решению их вопросов, - заявил Николай Панков.

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