фото: архив КП

Тысячи жителей Саратова и его окрестностей остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 12 сентября, для ликвидации повреждения водопровода по ул.Перспективная, 9в ориентировочно до 20.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Тархова - Блинова - Бардина - Лебедева-Кумача; Гусельская; Гусельский пер.; Чкалова; 1-й пр.Строителей, 2,3,4,10,12; Рижская, 2а; пр. Строителей, 20,28/1,30,32,32а; Песочная; Клещевская; Авиационная; Овражная; 2-я Песочная; Черниговская; Квартальная; Восточная; Гомельская; Тележная; Енисейская; Гусельский пр.; Чкалова; Прудная; пр. Строителей (от Антонова до Тархова).

Для работ на собственных коммуникациях по адресу Сокурский тр., 6-й км сегодня, 12 сентября, ориентировочно до 19.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов поселков Латухино, Бартоломеевский, Сторожевка, М.Скатовка.

По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по адресу Сокурский тр., 6-й км сегодня, 12 сентября, ориентировочно до 19.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов пос.Латухино, Бартоломеевский, Сторожевка, М.Скатовка.

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