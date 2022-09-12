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За Романа Бусаргина проголосовали 72,47 процента избирателей. Об этом объявили сегодня, 12 сентября, в информационном центре избирательной комиссии области, где прошла пресс-конференция председателя ИКСО Ирины Романовой.

На выборах губернатора Саратовской области 72,47 процента проголосовавших отдали голоса за Романа Бусаргина.

За Ольгу Алимову проголосовали 14,24 процентов, за Александра Ванцова 2,12 процента, Пьяных Дмитрий набрал 4,52 процента и Артем Чеботарев — 5,73 процента.

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