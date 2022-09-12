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Политика12 сентября 2022 7:44

За Романа Бусаргина проголосовали 72,47 процента избирателей

Наталия Калинина
фото автора

фото автора

За Романа Бусаргина проголосовали 72,47 процента избирателей. Об этом объявили сегодня, 12 сентября, в информационном центре избирательной комиссии области, где прошла пресс-конференция председателя ИКСО Ирины Романовой.

На выборах губернатора Саратовской области 72,47 процента проголосовавших отдали голоса за Романа Бусаргина.

За Ольгу Алимову проголосовали 14,24 процентов, за Александра Ванцова 2,12 процента, Пьяных Дмитрий набрал 4,52 процента и Артем Чеботарев — 5,73 процента.

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