На выборах в Саратовской области явка составила 53,6 процента

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Сегодня, 12 сентября, в информационном центре избирательной комиссии области проходит пресс-конференция председателя ИКСО Ирины Романовой.
978 791 человек приняли участие в голосовании. Контроль осуществляли 9 тысяч наблюдателей, аккредитованы были 88 представителей СМИ. 99,7 процентов протоколов на данный момент обработано.
Явка составила 53,6 процента.
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