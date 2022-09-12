На выборах в Саратовской области явка составила 53,6 процента

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Сегодня, 12 сентября, в информационном центре избирательной комиссии области проходит пресс-конференция председателя ИКСО Ирины Романовой.

978 791 человек приняли участие в голосовании. Контроль осуществляли 9 тысяч наблюдателей, аккредитованы были 88 представителей СМИ. 99,7 процентов протоколов на данный момент обработано.

Явка составила 53,6 процента.

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