фото: ГИБДД

В «Волжских далях» под Саратовом сбили 57-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Вчера, 11 сентября, в Гагаринском районе Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 17:20 на территории санатория «Волжские дали» 54-летний водитель ВАЗ-21112 сбил 57-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована с травмами.

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