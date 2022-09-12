Артем Чеботарев поздравил Романа Бусаргина с победой на выборах

Фотография из личного архива Артема Чеботарева

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За Правду» в Саратовской области Артем Чеботарев поздравил Романа Бусаргина с победой на губернаторских выборах.

— Поздравляю Романа Бусаргина с победой. Я очень надеюсь, что все предвыборные обещания будут выполнены, а Саратовская область будет активно развиваться. Приятно видеть во главе региона молодого и энергичного политика. Выборы кончились, но работа на благо нашей области только начинается. И наша партия готова помогать Роману Викторовичу делать Саратовскую область еше лучше, - заявил Артем Чеботарев

Согласно предварительным итогам, с 72,74 процента голосов лидирует врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин («Единая Россия»), второе место у депутата Госдумы Ольги Алимовой (КПРФ), у нее 14,31%. На третьем - Артем Чеботарев («Справедливая Россия — За Правду») — 5,57%.

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