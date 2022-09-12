фото: СУ СКР

В Ртищево внук убил дедушку мотыгой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вчера, 11 сентября, 23-летний мужчина вместе со своим 80-летним дедом выпивали в частном доме по улице Зои Космодемьянской, в Ртищево.

Мужчины поссорились, и внук, схватив мотыгу, ударил деда. От удара пожилой мужчина потерял равновесие и упал на землю, ударившись головой об асфальт. От полученной травмы пенсионер скончался.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

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