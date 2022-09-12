фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки еще 791 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 12 сентября, по данным на 9:00 в регионе выявлено 791 заразившихся. Общее количество заболевших в области составляет 271 908 человек, с начала эпидемии выздоровело 260 186 человек, из них 697 за прошедшие сутки.

На стационарном лечении находится 285 человек, на амбулаторном — 5 436.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 321, Энгельсском — 110, Балаковском районе — 69, Балашовском — 56, Вольском — 53, Советском — 16.

У всех заболевших признаки ОРВИ.

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