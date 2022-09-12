В Саратовской области ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр

Согласно прогнозу, температура в ближайшее будет на 2-3 градуса ниже средней. В первой половине недели дневная температура составит 12-17 градусов, во второй недели поднимется вплоть до 20. В ночные часы температура воздуха составит от 7 до 12 градусов.

Ожидается переменная облачность, дожди, ветер южной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду.

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