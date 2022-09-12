фото: ЦИК РФ

Роман Бусаргин лидирует в голосовании на выборах губернатора с 72 процентами голосов. Об этом сообщает ЦИК РФ.

После обработки 98,99 процента бюллетеней, на выборах губернатора Саратовской области лидирует Роман Бусаргин. За него проголосовало 695 319 избирателей (72,39 процента голосов).

Второе место занимает Ольга Алимова, за нее отдали свои голоса 137 781 человек (14,34 процента голосов).

Замыкает тройку лидеров Артем Чеботерев - 55 027 (5,73 процента голосов). За ним идут Дмитрий Пьяных – 42 882 (4,46 процента голосов) и Александр Ванцов - 20 483 (2,13 процента голосов).

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