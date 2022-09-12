Из-за аварии в центре Саратова встали троллейбусы. Об этом сообщает СГЭТ.
Сегодня, 12 сентября, в Саратове встали троллейбусы четырех маршрутов. В 9:16 из-за обрыва контактной сети на перекрестке Московской и Чапаева прервано движение троллейбусов №№5, 5а, 109, 15.
Бригада выехала для устранения неисправности.
Upd 9:30: «Яндекс Пробки» сообщает о заторах и «красной зоне» в центре Саратова.
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