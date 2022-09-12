Володин о строительстве путепровода в Жасминном: почему почти два года прошли впустую?

Вячеслав Володин и Роман Бусаргин

Вячеслав Володин раскритиковал саратовские власти за реализацию проекта путепровода в Жасминном. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Жители жаловались на то, что приходится стоять в пробках из-за перекрытого ж/д переезда. Было решено построить путепровод.

- Разработка проектно-сметной документации закончена, а вот земля под строительство до сих пор не оформлена, - отметил парламентарий.

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