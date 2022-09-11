фото очевидца

Вечером в Саратове произошло ДТП. Об этом «КП-Саратов» сообщили очевидцы.

Сегодня вечером, 11 сентября в Кировском районе Саратова произошло ДТП. Рядом с домом №50 по улице Танкистов очевидцы обратили внимание на столкновение двух автомобилей, одна из которой лишилась бампера. Предположительно, столкнулись «Лада Приора» и Toyota Corolla.

О пострадавших данных нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.