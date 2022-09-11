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Жители центра Саратова остались без воды до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 11 сентября, в Октябрьском районе Саратова отключили воду. Из-за повреждения на водопроводных коммуникациях по адресу: ул. Рахова,53 ориентировочно до 24.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Весенний пр.- Шелковичная - Симбирцева - Рахова.

Отметим, что наш корреспондент днем заметил «фонтан», вероятно из-за которого жители испытывают проблемы с водой.

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