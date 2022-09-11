В Красноармейске девочка стала «председателем УИК», а в Краснокутском районе проголосовали молодожены

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Сегодня, 11 сентября, Саратовская область порадовала федеральный избирком милыми фото и видео.

На участке #999 в Красноармейске маленькая девочка, дочь председателя УИК, пришла на участок с папой и взяла мамин бейджик, чтобы покрасоваться. На участке ребенок всем очень понравился и повеселил избирателей, а сюжет попал в ленту федерального избиркома, заседавшего под председательством Эллы Памфиловой.

В федеральном сюжете также отметился наш Краснокутский район: там голосовать пришла пара молодоженов.

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