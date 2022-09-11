фото из соцсетей

В Саратове вандалы разгромили спортплощадку через пять дней после открытия. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 11 сентября, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от разгневанной жительницы микрорайона.

— 6 сентября было открытие, а 11 сентября уже вандалы все разнесли. Молодцы...Для людей делают хоть что-то, но нет же.. надо сломать и украсть, — сообщает разочарованная подписчица, прикрепив к посту фотографию, на которой видно, что на недавно открытой площадке в сквере Дружбы народов в Заводском районе из четырех груш осталась одна, и та лежит на земле.

Площадка в сквере Дружбы народов была открыта во вторник, 6 сентября, по инициативе вице-президента федерации бокса Саратовской области Андрея Табоякова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.