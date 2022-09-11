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За время выборов в Саратовской области поступило 77 жалоб, об этом рассказала председатель ИКСО Ирина Романова.
Сегодня, 11 сентября, подходит к концу третий день единого голосования за губернатора Саратовской области, депутатов облдумы, а также представителей власти в муниципалитетах.
На 18:00 в региональную комиссию поступили 33 обращения, 21 уже рассмотрено, нарушений не зафиксировано. 12 обращений в ИКСО находятся в работе. Всего за период выборов поступили 77 обращений по области. В основном они касаются процессуальных вопросов, принципиально значимых эпизодов не зафиксировано.
На 18:00 явка на выборах составила 49,59 процента
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