фото: ГИБДД

В Саратове «Лада» сбила двух школьников. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 11 августа, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 15:36, напротив дома 90 по улице Чернышевского, водитель за рулем Lada Vesta сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Пострадавшим мальчикам 12 и 10 лет. Детям оказана медпомощь, они отпущены домой.

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