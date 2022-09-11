Барельеф

В Балашове завершилась реставрация барельефов Монумента Славы . Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований области.

Реставрация мемориального объекта велась в рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

Восстанавливать барельефы Монумента Славы, изображающие лица воинов двух эпох – Гражданской и Великой Отечественной войн, доверили саратовскому скульптору – реставратору Владимиру Гайнутдинову, под руководством которого специалисты провели полную диагностику внутреннего состояния мемориала.

За творческим процессом с интересом наблюдали горожане и гости Балашова. В июне, накануне Дня памяти и скорби, были проведены работы по укреплению мемориальной плиты с Вечным огнем.

— Федеральная целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» за 3 года стала серьезным подспорьем для муниципалитетов в сохранении мемориальных объектов, благодаря финансированию из федерального бюджета восстановлено Поворинское мемориальное кладбище и многие другие памятники в разных частях Саратовской области, - отметил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

Окончательно ремонт Монумента в Балашове завершится только в следующем году, когда будут отремонтированы ступени, а вокруг скульптурной композиции уложены гранитные плиты.

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