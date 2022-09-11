За поведение на участке на Анидалова заявили в полицию. Об этом стало известно сегодня, 11 сентября, на пресс-конференции ИКСО.
Всего поступило 66 жалоб, 29 из них направлены избирателями Фрунзенского и Заводского районов на коммуниста Александра Анидалова.
Из-за его поведения на участке заявили в полицию.
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