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Выборы в Саратовской области: на 11 сентября явка выше средней. Об этом стало известно на пресс-конференции ИСКО.

Сегодня, 11 сентября, в региональном избиркоме состоялась пресс-конференция, посвященная ходу выборов. По данным на полдень 11 сентября, явка на выборах в Саратовской области составила 42,42 процента.

Секретарь регионального избиркома Сергей Седов сообщил, что это выше, чем в среднем по стране.

—Всего поступило 62 жалобы. Это достаточно низкий показатель, в прошлом году их было за 200, из них рассмотрены 53, 9 в работе. Поступило 25 жалоб в саму избирательную комиссию, которые касались преимущественно технических проблем. Нарушения прав наблюдателей не подтвердились. Сейф-пакеты, целостность урн - всё это технические проблемы, которые решаются быстро, - рассказал Седов.

По данным на 10:00, в регионе проголосовало 727 650 избирателей.

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