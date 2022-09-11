фото: ГИБДД

В Вольском районе перевернулась Toyota. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 11 сентября, в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 11:00 на 206 километре автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград 38-летний водитель Toyota Sprinter не справился с управлением автомобилем. Иномарка перевернулась.

В результате ДТП мужчина получил травмы, доставлен в медицинское учреждение.

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