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Политика11 сентября 2022 10:54

В Саратове наблюдатель от КПРФ на выборах проигнорировала гимн России

Евгений Бадиков
УИК 47

УИК 47

Сегодня, 11 сентября при открытии УИК 47 (Лицей 53) все члены комиссии прослушивали стоя гимн РФ.

— Наблюдатель от КПРФ Светлана Кофман при прослушивании гимна сидела и смотрела видео в своем телефоне, мешая всем и открыто демонстрируя этим явное неуважение к официальным государственным символам Российской Федерации.

Ей было сделано устное замечание, однако Кофман его проигнорировала и продолжила свое вызывающее поведение.

Действия наблюдателя от КПРФ нарушают установленный порядок работы УИК 47, носят провокационный характер и направлены на создание напряженной обстановки на участке. Была вынуждена обратиться с жалобой по данному поводу, — рассказала наблюдатель на УИКе 47 Светлана Рыжикова

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