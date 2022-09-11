В Саратове наблюдатель от КПРФ на выборах проигнорировала гимн России

УИК 47

Сегодня, 11 сентября при открытии УИК 47 (Лицей 53) все члены комиссии прослушивали стоя гимн РФ.

— Наблюдатель от КПРФ Светлана Кофман при прослушивании гимна сидела и смотрела видео в своем телефоне, мешая всем и открыто демонстрируя этим явное неуважение к официальным государственным символам Российской Федерации.

Ей было сделано устное замечание, однако Кофман его проигнорировала и продолжила свое вызывающее поведение.

Действия наблюдателя от КПРФ нарушают установленный порядок работы УИК 47, носят провокационный характер и направлены на создание напряженной обстановки на участке. Была вынуждена обратиться с жалобой по данному поводу, — рассказала наблюдатель на УИКе 47 Светлана Рыжикова

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