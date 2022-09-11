ТИК проверила информацию о расхождениях в количестве проголосовавших

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Территориальная избирательная комиссия Заводского района проверила информацию о якобы расхождениях в количестве фактически проголосовавших избирателей на избирательных участках №№ 62, 66, 67 с официальной информацией, размещенной на сайте ИКСО.

Как следует из пояснений председателей соответствующих участковых избирательных комиссий, кандидат Бондаренко Н.Н. действительно пытался путем угроз заставить их предъявить ему списки избирателей для пересчета проголосовавших. Кандидату разъяснили, что такого права у него не имеется. Возможно, речь идет о том, что ему удалось просмотреть данные некоторых книг избирателей, однако на основании таких данных нет оснований делать выводы в целом по избирательному участку, так как список избирателей разделен на несколько книг.

Любые выводы о соответствии количества проголосовавших избирателей и количестве выданных бюллетеней будут делаться исключительно при проведении процедуры подсчета голосов, которая начнется сегодня, 11 сентября, после 20.00 часов.

Стоит еще раз отметить, что знакомиться с документами избирательной комиссии, а также списками избирателей, реестрами и т.д. имеют право только члены избирательных комиссий с правом решающего голоса и наблюдатели. У остальных лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке, такие полномочия отсутствуют.

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