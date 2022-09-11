В двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС»/
Сегодня, 11 сентября, для устранения повреждения водопровода по ул. Буровая,13 с ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Буровая (на участке от Благодарова до 3-й Степной). Планируемое время включения - 18:00.
Для устранения повреждения водопровода по ул.Омская,25 ориентировочно до 24.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам ул.Омская,18,20.
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