В двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС»/

Сегодня, 11 сентября, для устранения повреждения водопровода по ул. Буровая,13 с ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Буровая (на участке от Благодарова до 3-й Степной). Планируемое время включения - 18:00.

Для устранения повреждения водопровода по ул.Омская,25 ориентировочно до 24.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам ул.Омская,18,20.

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