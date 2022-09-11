фото: Архив КП

Сегодня саратовцам не продадут алкоголь в магазинах.

Сегодня, 11 сентября, в Саратовской области не будут продавать алкоголь. Это связано с ежегодным праздником – Всероссийским днем трезвости, который создан более 100 лет назад по инициативе Православной Церкви.

В соответствии с законом Саратовской области запрет на продажу алкоголя в регионе действует 25 января (День студента), Последний звонок, 1 июня (Международный день защиты детей), День молодежи (27 июня), 1 сентября (День Знаний) и 11 сентября (День трезвости).

Тем не менее, саратовцы при желании смогут приобрести алкоголь в кафе и барах.

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