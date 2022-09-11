В Саратове горел корпус медуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня, 11 сентября, в Саратове произошел пожар. Утром было зафиксировано возгорание в подвале 1 корпуса СГМУ по адресу ул. Большая Садовая, 137. Горело трехэтажное здание хирургического отделения, пришлось проводить эвакуацию.

Пожар ликвидирован в 10:33.

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