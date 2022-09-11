В Балаковском районе при тушении дачи нашли тело женщины

В Балаковском районе при тушении дачного домика нашли тело женщины. Сегодня, 11 сентября, об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано сегодня утром в Балаковском районе. В СНТ «Березово» загорелся дачный домик. По оперативным данным, на месте было обнаружено тело женщины.

Сейчас работают на тушении два пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.