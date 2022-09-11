Выставка в Саратове

Вчера, 10 сентября, в рамках Девятнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» в Саратове открыли выставку знаменитого американского фотографа.

Выставка работ фотографа Билла Каннингема проходит в Радищевском музее по адресу (Радищева, 41)

Выставка «Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» включает 49 снимков, рассказывающих об элитарной и уличной моде, а также о жизни старого Нью-Йорка.

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