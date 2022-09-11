Фото: Архив КП

В Саратовской области идет заключительный день голосования. За два дня голосования в выборах приняло участие 697,629 избирателей, об этом сообщает областная избирательная комиссия. Таким образом, проголосовали 38 процентов жителей области.

Напомним, в Саратовской области идут выборы Губернатора и депутатов в Саратовскую областную Думу, а также выборы в органы местного самоуправления.

Ежедневно на площадке Бадминтонного Центра функционирует медиацентр, куда могут прибыть журналисты. Его открыла Партия «Единая Россия». Там эксперты, политологи, депутаты и общественники рассказывают о своим впечатлениях и мнении о проходящих выборах.

Голосование завершится сегодня, 11 сентября, в 20.00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.