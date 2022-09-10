В Саратове «Лада Гранта» влетела в отбойник – пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция
В Саратове «Лада» влетела в отбойник, в результате пострадала женщина, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 21:15 на мосту Победы. Мужчина на «Ладе Гранта» врезался в отбойник и сильно разбил автомобиль.
В результате ДТП пассажирка авто была доставлена в больницу.
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