В Саратове «Лада Гранта» влетела в отбойник – пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция

В Саратове «Лада» влетела в отбойник, в результате пострадала женщина, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 21:15 на мосту Победы. Мужчина на «Ладе Гранта» врезался в отбойник и сильно разбил автомобиль.

В результате ДТП пассажирка авто была доставлена в больницу.

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