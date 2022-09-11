Потепление продолжается в Саратовской области

Чуть теплее стало в Саратовской области. Подробнее о погоде на сегодня, 11 сентября, рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачность переменная, без осадков. Ветер северо-восточный – от 5 до 10 метров в секунду. Термометры покажут сегодня от 13 до 18 градусов тепла.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер поутихнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов, при прояснении – до нуля.

В Саратове сейчас +10°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. Днём будет до +14°С, а к ночи температура опустится до 11 градусов выше нуля. Ветер слабый, переменчивый. Облачность сегодня переменная, дождя не обещают.

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