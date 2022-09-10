В Саратовской области проголосовали уже 30 процентов жителей

Заседание ИКСО 10.09.22

Сегодня, 10 сентября, в Саратовской области проходит второй день единого голосования на выборах губернатора и депутатов облдумы.

По состоянию на 15.00, избирательные участки посетили 559 002 жителей Саратовской области. Явка в регионе составила 30,47 процента. Данные на 12:00 составляли 21 процент жителей.

Было зарегистрировано 12 жалоб, но нарушения в процедуре голосования не выявлены.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.