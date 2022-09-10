Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2022 13:42

В Ленинском районе в ДТП пострадал 48-летний мужчина

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Ленинском районе в ДТП пострадал 48-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, 10 сентября, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 13:00 напротив дома №27 по улице Шехурдина автомобиль ВАЗ-2107 с 48-летним мужчиной за рулем врезалась в ограждение.

Водитель госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.