фото: ГИБДД
В Ленинском районе в ДТП пострадал 48-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.
Сегодня, 10 сентября, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 13:00 напротив дома №27 по улице Шехурдина автомобиль ВАЗ-2107 с 48-летним мужчиной за рулем врезалась в ограждение.
Водитель госпитализирован.
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