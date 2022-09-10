фото: архив КП

Саратовцы после салюта смогут уехать домой на общественном транспорте. Об этом сообщает МКУ «Транспортное управление».

Сегодня, 10 сентября, в связи с празднованием Дня города запущены дополнительные рейсы общественного транспорта. После 22:00 горожане смогут уехать домой с остановок:

- пересечение улиц Радищева и Кутякова (маршруты 2Д, 3, 11, 33, 73, 95, 83);

- Крытый рынок (6, 53, 90), в том числе и трамвайные (3, 9, 10, 11);

- пересечение Горького и Большой Казачьей (110);

- на улице Чернышевского на Октябрьской и Григорьева (105, 93).

Напомним, на Театральной площади и Набережной Космонавтов пройдут концерты и праздничный салют.

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