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Общество10 сентября 2022 11:21

В музее Радищева проходят праздничные мероприятия ко дню города

Савва Чуйченко
Фото автора

Фото автора

В Радищевском музее организованы праздничные мероприятия по случаю празднования дня города.

В честь праздника открыт бесплатный вход на первый этаж музея. Ведутся экскурсии для жителей и гостей города. Для детей работают творческие мастерские, маленькие гости проводят костюмированные представления.

Кто-то отмечает и собственный праздник - на живописном фоне музея устроили свадебную фотосессию счастливые молодожены.

Фото автора

Фото автора

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