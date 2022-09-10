В музее Радищева проходят праздничные мероприятия ко дню города

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В Радищевском музее организованы праздничные мероприятия по случаю празднования дня города.
В честь праздника открыт бесплатный вход на первый этаж музея. Ведутся экскурсии для жителей и гостей города. Для детей работают творческие мастерские, маленькие гости проводят костюмированные представления.
Кто-то отмечает и собственный праздник - на живописном фоне музея устроили свадебную фотосессию счастливые молодожены.
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